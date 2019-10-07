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Инженер-исследователь института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Ольга Мулина рассказала о негативном влиянии лака для ногтей на здоровье человека.

По её словам, для того чтобы лак быстро не загустевал, в него добавляют формальдегид, провоцирующий развитие онкологических заболеваний.

Кроме того, в составе можно обнаружить и дибутилфталат — вещество, обеспечивающее ровное покрытие без трещин. Токсикологическая экспертиза показала, что он оказывает негативное влияние на эндокринную систему, вызывая различные сбои в организме.

При этом токсиколог Евгения Ковалева поддержала мнение коллеги, подчеркнув, что последствия от воздействия этих веществ проявляются не сразу. Она уточнила, что чаще всего опасности подвергаются печень и легкие.

Опасным является и использование лака для ногтей с истекшим сроком годности, так как в нём образуются новые токсичные соединения. При покупке лака стоит отдать предпочтение тому, на этикетке которого указана отметка «3-FREE» или «5-FREE». Это означает, что в данном лаке отсутствуют три или пять опасных соединений, сообщает НТВ.

Ранее News.ru писал о том, что главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии подмосковного Минздрава Наталия Махнева предупредила россиянок об опасности маникюра. По её словам, уход за ногтями может завершиться развитием онкологического заболевания. Дело в том, что лампа с ультрафиолетовым излучением для сушки ногтей может спровоцировать развитие рака кожи. Махнева также напомнила об опасности истончения ногтевой пластины из-за частого нанесения и снятия геля-лака специальным устройством. Она рекомендовала делать перерыв минимум на полгода, чтобы восстановить повреждённые ногти.