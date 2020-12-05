Содержащиеся в картофеле вещества могут нанести серьёзный вред здоровью

https://static.news.ru/photo/adee1db2-36cf-11eb-ad9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пользователь WeChat назвал вредные вещества, которые содержатся в картофеле и способны навредить организму.

По его словам, в процессе прорастания клубня в овоще копятся алкалоиды, которые нельзя употреблять беременным женщинам, так как могут привести к проблемам в развитии ребёнка. Также следить за количеством употребляемой картошки необходимо людям с повышенным уровнем сахара в крови.

Опасность этот овощ несёт и для тех, у кого присутствуют проблемы с почками. Это связано с калием, который оказывает нагрузку на этот орган.

Пользователь также призвал не есть картофель с зелёными пятнами на кожуре.

Причина — большое содержание соланина. Накапливание данного вещества в организме человека негативно сказывается на здоровье, — пояснил он.

Автор посоветовал при готовке доводить этот овощ до полной готовности, иначе в нём остаётся слишком много вредных веществ, передаёт РИА Новости.

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