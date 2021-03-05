Социолог: запрет абортов вызовет критику со стороны медиков

https://static.news.ru/photo/40dd0ad2-7dcc-11eb-8367-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криминализация абортов, на которой настаивают консервативные силы, вызовет негативную реакцию у акушеров-гинекологов, поскольку эта мера приводит к ухудшению показателей здоровья женщины. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала специалист по гендерным исследованиям, доцент факультета социологии Европейского университета Анастасия Новокунская.

В ситуации, касающейся тематики абортов и запретительных мер, связанных с ними, я считаю, что важным участником дельнейших обсуждений может стать медицинское экспертное сообщество. Профессиональная позиция акушеров-гинекологов совершенно однозначная, она основана как на исторических примерах, так и на примерах других стран: криминализация абортов приводит только к ухудшению показателей здоровья женщины, потому что это так или иначе приводит к числу подпольных прерываний беременности, что небезопасно, — заявила Новокунская.

При этом она не уверена, что в случае запрета абортов в России граждане устроят массовые протесты против такой меры, как это произошло недавно в Польше.

Как мы помним по предыдущим циклам обсуждения, например, законопроекта о профилактике домашнего насилия, общественная мобилизация была равнозначной. Она имела место как со стороны консервативных сил, которые пытались препятствовать обсуждению законопроекта, так и со стороны более либеральных групп, которые выступают за принятие закона, — отметила социолог.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о состоявшейся 4 марта конференция «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ», устроенной консервативным крылом партии «Единая Россия» «Крепкая семья». Собравшиеся приняли проект резолюции, в котором предложили ввести очередные запреты, касающиеся демографического и гендерного вопросов — от ЛГБТ-атрибутики в госучреждениях до пропаганды трансгендерного перехода («смены пола») и «криминальных абортов». Свои предложения они объясняют потерями населения РФ, которое за три десятилетия якобы сократилось на 20 млн человек, хотя в реальности эта цифра меньше примерно в 10 раз.