Собянину показали работу искусственного интеллекта при диагностике COVID-19

https://static.news.ru/photo/cadd2f96-8a25-11ea-84c2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел работу Московского референс-центра лучевой диагностики и рассказал об использовании искусственного интеллекта для выявления коронавируса.

Это компьютерное „зрение“: с помощью технологий искусственного интеллекта запускает экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус, — подчеркнул Собянин.

В круглосуточном режиме в Москве работают 45 КТ-центров, и все снимки от них поступают в единый радиологический центр. К сервису дачи заключений при помощи искусственного интеллекта имеют доступ врачи всех московских поликлиник.

Компьютерная обработка КТ-исследования занимает меньше пяти минут. За один день проведено 3802 исследования, их точность составила порядка 92%, сообщил директор научно-практического клинического центра Сергей Морозов.

Московский референс-центр был создан год назад. Он работает в круглосуточном режиме, врачи-эксперты консультируют около 1000 исследований в сутки.

КТ — компьютерная томография. Она играет важную роль в постановке диагноза COVID-19, так на снимаках можно увидеть повреждения лёгких.

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начали использовать иммуноферментный анализ (ИФА) для диагностики коронавируса нового типа. Это тест на антитела к самому вирусу.

При этом для выявления коронавируса в организме в России сейчас используют отечественные тест-системы. Они работают по методу ПЦР — это полимеразная цепная реакция, которая позволяет выявлять инфекции на ранних стадиях. На наличие того или иного возбудителя в организме может указать буквально одна единица ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) или РНК (рибонуклеиновая кислота). Бактерии имеют собственную оболочку, которая защищает их от внешней среды, а у вирусов её нет, поэтому необходимую медикам информацию содержит не ДНК, а РНК.

За последние сутки в Москве выявили 2220 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 50 646 заболевших, писал NEWS.ru.