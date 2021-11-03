Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сокращении числа ежедневных госпитализаций граждан с коронавирусом в столице. Ситуация с COVID-19 «более-менее» стабилизировалась. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Нет динамики роста, у нас около 1,5 тысячи госпитализаций держится уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1600–1700, — рассказал мэр.

По словам Собянина, полный эффект от нерабочих дней в Москве будет понятен в конце следующей недели.

В пресс-службе мэра сообщили , что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в столице с начала октября выросли более чем в четыре раза, передаёт ТАСС.

Если в начале октября прививку делали 5 тыс. человек в сутки, то теперь — порядка 23 тыс. человек, из них около 7 тыс. — ревакцинация, — заявили в пресс-службе.

Ранее Собянин заявил, что в Москве не планируется продлевать нерабочие дни, однако после 7 ноября продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров. Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, но исполнение ранее принятых ограничений останется обязательным.