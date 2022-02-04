Собянин заявил о стабилизации числа болеющих коронавирусом в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о стабилизации числа заражений коронавирусом в Москве во время осмотра коронавирусного стационара ГКБ № 15 имени Филатова. Как пишет ТАСС, мэр также сообщил, что в московских больницах запустят резервные мощности для лечения больных COVID-19.

У нас ситуация с ковидом стабилизировалась, в день диагностируем 25–26 тысяч [случаев заражения], и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25–26 тысяч — это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались, — признал Собянин.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что в России функционирует ряд штаммов коронавируса. По его словам, быстрое распространение штамма «омикрон» потеснило, но не полностью вытеснило варианты «дельта» и «альфа»: рост заболеваемости зимой в России говорит о способности разных штаммов поражать разные категории населения.

Он отметил, что заражение штаммом «дельта» протекает достаточно тяжело, при этом на территории РФ он всё ещё широко распространён, хотя встречается менее чем в 50% случаев. Но само существование рядом нескольких версий вируса может привести к дальнейшей его эволюции, что грозит негативными последствиями для страны и для человечества в целом.