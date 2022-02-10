Собянин заявил о прохождении пика заболеваемости «омикроном» в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что пик заболевания «омикрон»-штаммом в столице пройден. Об этом свидетельствует постепенное снижение числа госпитализаций. Также с 14 февраля в поликлиниках начнут увеличивать объёмы плановой помощи. Это связано с сокращением количества обращений в специальные отделения для пациентов с симптомами ОРВИ и запросов телемедицинских консультаций.

На прошлой неделе количество новых случаев ковида в Москве уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет ещё более существенным, — говорится в сообщении.

Кроме того, мэр отметил, что у столичных врачей появилась возможность уделять больше внимания москвичам старше 65 лет. В случае заболевания коронавирусом их будут посещать на дому независимо от тяжести течения болезни.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Число заболевших составляет 197 076 человек, общее их число возросло до 13 527 845 случаев. В Москве при этом было отмечено 22 747 новых случаев заражения, что почти в два раза превысило показатель предыдущего дня (11 521).

В оперативном штабе двукратный рост заболеваемости в Москве объяснили изменениями в порядке учёта новых случаев заболевания. Теперь наряду с результатами ПЦР-тестов учитываются и сведения по результатам экспресс-тестирования на коронавирус.