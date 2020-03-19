https://static.news.ru/photo/9bfae2d4-69c0-11ea-b248-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье пожилой женщины, которая скончалась из-за коронавируса. У погибшей был ряд сопутствующих заболеваний, из-за чего новая инфекция протекала у неё в тяжёлой форме.

К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжёлыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Её окружение сейчас под наблюдением, тяжёлых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье, — написал он в Twitter.

Пенсионерка почувствовала ухудшение состояния 13 марта. Она обратилась к врачам, которые диагностировали у неё признаки ОРВИ, пневмонию и госпитализировали в городскую больницу. Вскоре она обратилась в частную клинику, откуда 16 марта её госпитализировали в инфекционную больницу. 19 марта женщина умерла.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.

Ранее китайские учёные заявили, что дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru. Эксперты взяли анализы у 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. Все они являются членами семей, в которых был диагностирован коронавирус. Оказалось, что из всех детей только 10 заразились COVID-19. У семерых наблюдались признаки болезни в виде лихорадки и повышенной температуры. Осложнений в виде пневмонии ни у кого из детей не зафиксировано.