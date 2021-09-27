Собянин выделил 700 млн рублей на заготовку плазмы для лечения COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил почти 700 млн рублей дополнительных средств на борьбу с коронавирусом. В частности, средства будут направлены на заготовку плазмы для лечения больных с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, передаёт ТАСС.

Всего будет выделено 696,3 млн рублей. Из них более 510 млн рублей будут направлены на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов. Ещё 97,3 млн рублей пойдут на переработку плазмы с целью производства лекарственного препарата крови «Ковид-глобулин — иммуноглобулин человека против COVID-19».

Оставшиеся 88,2 млн рублей распределят на выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами.

За последние сутки в России выявили ещё 21 559 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 852 летальных исхода, это рекордный суточный показатель. Полностью выздоровели 17 368 человек. Всего с начала пандемии инфекция была обнаружена у 7 464 708 жителей страны.

Ранее депутат Госдумы, бывший замминистра здравоохранения заслуженный врач России Айрат Фаррахов рассказал, зачем необходимо становиться донорами плазмы. Он напомнил, что переливание крови помогает спасти тяжёлых пациентов с COVID-19. При этом, подчеркнул депутат, важна любая кровь: будь то переболевшие или вакцинированные.