Собянин сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/5b828fbe-aaaf-11eb-b667-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве отмечается рост заболеваемости COVID-19, при этом ситуация по коронавирусу в столице не критическая. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в этом году в Москве не проводят массовых мероприятий. Нет майской демонстрации, «Бессмертный полк» будет перенесён на другую дату, отменён ряд фестивалей. При этом работает общепит, торговля, парки, москвичи и гости столицы могут гулять и отдыхать.

Но при этом надо понимать: ситуация не критическая в Москве, но тем не менее мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься. И максимально стараться в этот период времени не контактировать лишний раз, а предоставленные президентом выходные дни посвятить даче, своим близким, — сказал Собянин.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ, объявляющий нерабочими дни с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники озвучила главе государства руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Президент поддержал идею.

Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.