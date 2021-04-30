Собянин сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве

В Москве отмечается рост заболеваемости COVID-19, при этом ситуация по коронавирусу в столице не критическая. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в этом году в Москве
Но при этом надо понимать: ситуация не критическая в Москве, но тем не менее мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься. И максимально стараться в этот период времени не контактировать лишний раз, а предоставленные президентом выходные дни посвятить даче, своим близким, — сказал Собянин.
Президент Владимир Путин ранее подписал указ, объявляющий нерабочими дни с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники озвучила главе государства руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Президент поддержал идею.
Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.