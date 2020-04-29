Собянин рассказал о темпах роста числа пациентов с пневмонией

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прирост числа заболевших за неделю COVID-19 и пневмонией составляет примерно 70%.
Когда складываются цифры не день ко дню, а неделя к неделе, мы за неделю прирастаем на 60-70%. Это и пневмония, и заболеваемость, и госпитализация. По всем показателям мы все серьёзно растём, — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что в столице на сегодняшний день все случаи ОРВИ связаны с коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в Москве выявили 3093 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 53 739 заболевших. Общее число заражённых в России достигло 106 498 человек. По всему миру зарегистрировано более 3 млн инфицированных. Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения.
Как писал NEWS.ru, китайские исследователи пришли к выводу, что коронавирус поражает не только лёгкие, но и гемоглобин в эритроцитах, что приводит к гипоксическому синдрому — нехватке кислорода. Кроме того, больные COVID
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