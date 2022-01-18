Собянин призвал перевести на удалёнку максимум работников из-за COVID

Из-за распространения штамма количество заболеваний и обращений в больницы увеличилось в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В связи с этим мэрия продлила до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан. Также Собянин призвал перевести на удалённый режим максимальное число работников, сообщается в блоге мэра.

На предыдущей неделе число выявленных случаев заболевания выросло в два раза — с 2,8 тысячи до 5,7 тысячи в день. А сегодня перевалило за восемь тысяч, — заявил мэр.

Он уточнил, что число госпитализаций остаётся сравнительно небольшим, однако в связи с возможным ростом заболеваемости в поликлиниках увеличили количество дежурных врачей. Тем, у кого появились симптомы ОРВИ и коронавируса, рекомендуется без записи прийти в поликлинику и дождаться приёма дежурного врача: процедуры и лечение назначат в тот же день.

Помимо этого, принято решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан, а также требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы и упростить открытие и заочное закрытие больничных листов.

Более того, где это возможно, я бы просил перевести на «дистанционку» максимальное количество работников. Объявляем об этих решениях заранее, чтобы граждане и бизнес могли заблаговременно скорректировать свои планы, — написал Собянин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России подтверждено 1682 случая заражения «омикрон»-штаммом, который наиболее распространён в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, в то время как он был найден в 42 субъектах РФ. При этом полностью привиты были только 27,9% заболевших «омикрон»-штаммом. В РФ развёрнуто 158,6 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, заняты 69% из них. Уровень коллективного иммунитета по стране на данный момент составляет 63,9%.