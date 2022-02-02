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Собянин рассказал, на сколько выросло число заболевших COVID за неделю

Собянин: количество заболевших COVID-19 за неделю выросло на 70%
16:58, 02 февраля 2022
Собянин рассказал, на сколько выросло число заболевших COVID за неделю Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за прошедшую неделю число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 70%. Тем не менее градоначальник заметил, что в ситуации наблюдаются улучшения — на текущей неделе число заражений снижается.

Прошедшая неделя была очень сложной, количество заболеваний увеличилось почти на 70%, и, что особенно неприятно, увеличился на 40% процент госпитализаций, — сказал он на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Тем не менее на текущей неделе замечено снижение числа заболевших за сутки. Мэр выразил уверенность, что в скором времени Москва сможет выйти на плато. По его словам, это может произойти к середине недели, однако точно утверждать что-либо пока не представляется возможным.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы уже практически во всех субъектах РФ. Он отметил, что кабмин направит порядка 400 млн рублей на исследование штаммов инфекции.

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