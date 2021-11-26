Собянин рассказал, как врачи применяют искусственный интеллект в работе
Собянин: искусственный интеллект помог врачам поставить 2,6 млн диагнозов за год
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
15:54, 27 ноября 2021
Фото: mossobyanin/vk.com
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Искусственный интеллект помог врачам поставить 2,6 млн диагнозов в поликлиниках для взрослых за год. Внедрённая в медучреждениях цифровая система в десять раз ускоряет назначение исследований и исключает дублирующие назначения, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Искусственный интеллект помог московским врачам поставить уже 2,6 млн диагнозов. Год назад мы установили во всех взрослых поликлиниках цифровую систему, которая анализирует жалобы пациентов и предлагает варианты диагноза, — заявил градоначальник.
По словам мэра, хоть искусственный интеллект и ускоряет процесс назначения исследований, окончательное решение всегда остаётся за врачом.
Ранее стало известно, что процесс внедрения телемедицины в России будет упрощён после запуска экспериментального правового режима (ЭПР). Ожидается, что он поможет использовать цифровые технологии для дистанционного предоставления медицинских услуг без применения единой системы идентификации и аутентификации. Например, режим позволит обойти запрет на дистанционные первичные консультации и удалённую постановку диагноза лечащим врачом.