Собянин рассказал, как врачи применяют искусственный интеллект в работе

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У певицы Марины Хлебниковой диагностировано 20% ожогов, они жизнеугрожающие. При этом врачам удалось купировать самую первую угрозу жизни при возгорании — отравление угарным газом, заявил «Комсомольской правде» профессор, хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов.

Ведь у неё три поражающих фактора — ожог лица, ожог дыхательных путей (лёгкие) плюс интоксикация. Первое, от чего погибают в остром периоде, — от отравления угарным газом, продуктами распада. И...