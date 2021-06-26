Собянин раскрыл число госпитализаций с COVID-19 в Москве

За сутки в Москве с коронавирусом госпитализируют около двух тысяч человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мы госпитализируем в сутки около двух тысяч человек. И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр. Вся эта история создаёт огромное напряжение для медицинской системы, — рассказал градоначальник.

При этом он подчеркнул , что система с нагрузкой справляется. Для лечения пациентов с коронавирусом мобилизовано 20 тысяч коек, из них занято немногим более 14 тысяч. Всего же, по словам Собянина, на экстренную и плановую помощь в системе столичного здравоохранения работает 35 тысяч коек.

А тут целых 20 тысяч созданы только для ковида, по сути дела, удвоилась нагрузка, — сказал мэр.

Ранее стало известно, что 81-летний режиссёр и актёр Владимир Меньшов заразился коронавирусной инфекцией.