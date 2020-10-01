Собянин прогнозирует победу над COVID-19 через несколько месяцев

https://static.news.ru/photo/3534f8d6-03f9-11eb-a8ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что победить коронавирусную инфекцию удастся через несколько месяцев. Надежды он возлагает на вакцину от COVID-19. Её первая крупная партия должна появиться в столице в ноябре-декабре.

Я надеюсь, что в ноябре-декабре у нас появится первая крупная партия вакцины, а в конце декабря — январе возможны уже такие масштабы, исчисляемые миллионами. Это, конечно, будет решением вопроса, связанного с пандемией, — сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Текущую динамику распространения коронавируса он называет «очень опасной». Рост заболеваемости отмечается с 20 сентября.

За последние сутки в столице подтверждено 2424 новых случая коронавируса. За день было госпитализировано 827 человек с COVID-19. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжёлой форме — более 1,5 тысячи человек.

Ранее похожие показатели были в середине июня. В ближайшее время число заразившихся может приблизиться к 3 тысячам человек в сутки, предупреждает градоначальник.

Московские власти пока не намерены вводить жёстких ограничений. Но могут и изменить решение — многое будет зависеть от самих горожан.

Ранее NEWS.ru писал, что работодателей в Москве обязали перевести с понедельника, 5 октября, на удалённую работу 30% сотрудников из-за роста числа заболевших COVID-19.