Собянин оценил влияние нерабочей недели на заболеваемость ковидом в Москве

Нерабочие дни в Москве, объявленные с 28 октября по 7 ноября, сыграли серьёзную роль в снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин. Он пояснил, что по итогам недели сократилось количество вновь выявленных заболевших и число госпитализированных.

Градоначальник отметил , что результаты нерабочей недели необходимо оценивать сейчас, спустя какое-то время после её окончания. По мнению Собянина, в данное время можно с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли серьёзную роль в сглаживании и снижении заболеваемости.

Мы видим по этой неделе, что заболеваемость коронавирусом в Москве реально снижается, — заявил мэр.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что нерабочая неделя, объявленная в России с 30 октября по 7 ноября, позволила изменить ситуацию с распространением коронавируса. Он отметил, что во время выходных дней в стране привились 3,7 млн человек, в регионах QR-коды доказали эффективность в борьбе с инфекцией.