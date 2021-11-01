Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в столице. По его словам, она остаётся непростой, за последнюю неделю госпитализированы около 10 тысяч пациентов в тяжёлом состоянии. Об этом пишет ТАСС.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 824 494 случая заражения, из них 7 103 за последние сутки. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли пять млн шесть тысяч 956 человек, коллективный иммунитет составляет 62,7%.

Динамика заболеваний несколько снизилась, но всё равно ситуация остаётся сложной, — сказал Собянин.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести скидку в размере 50% стоимости на проезд в общественном транспорте для людей, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, такая льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов пассажиров и способна снизить риск заражения в общественном транспорте.