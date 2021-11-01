Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в столице. По его словам, она остаётся непростой, за последнюю неделю госпитализированы около 10 тысяч пациентов в тяжёлом состоянии. Об этом пишет ТАСС.
Москва
Динамика заболеваний несколько снизилась, но всё равно ситуация остаётся сложной, — сказал Собянин.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести скидку в размере 50% стоимости на проезд в общественном транспорте для людей, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, такая льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов пассажиров и способна снизить риск заражения в общественном транспорте.