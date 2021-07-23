Собянин назвал количество привившихся от COVID-19 столичных пенсионеров
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:28, 23 июля 2021
Сергей СобянинФото: City News Moskva/Russian Look/Global Look Press
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В Москве от коронавируса привились около 1 млн граждан пенсионного возраста. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам Собянина, никаких тяжёлых последствий после прививки у людей не последовало. Напротив, пожилые люди заражаются реже и болезнь у них протекает легче.
Поэтому я бы ещё раз обратился к москвичам старшего поколения: вот сейчас даже на спаде заболеваемости вы можете прийти в свои поликлиники, выбрать удобное время или прийти в парки, где прививаются, и всё-таки вакцинироваться, — призвал столичный градоначальник.
Ранее Собянин рассказал о заболевших после прививки москвичах.