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Собянин назвал количество привившихся от COVID-19 столичных пенсионеров

21:28, 23 июля 2021
Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: City News Moskva/Russian Look/Global Look Press
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В Москве от коронавируса привились около 1 млн граждан пенсионного возраста. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, никаких тяжёлых последствий после прививки у людей не последовало. Напротив, пожилые люди заражаются реже и болезнь у них протекает легче.

Поэтому я бы ещё раз обратился к москвичам старшего поколения: вот сейчас даже на спаде заболеваемости вы можете прийти в свои поликлиники, выбрать удобное время или прийти в парки, где прививаются, и всё-таки вакцинироваться, — призвал столичный градоначальник.

Ранее Собянин рассказал о заболевших после прививки москвичах.

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