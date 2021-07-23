Собянин назвал количество привившихся от COVID-19 столичных пенсионеров

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Несколько месяцев назад в России зарегистрировали экспресс-тесты на антиген к коронавирусу PBCheck. Об их преимуществах перед стандартными ПЦР-тестами телеканалу «360» рассказал генеральный директор компании-производителя Dilos Евгений Никитин.

Антигенный тест PBCheck реагирует даже на небольшие частички вирусов. Один из плюсов такой процедуры — соскоб берут один раз из носа. При этом результат можно получить уже через 15–30 минут,...