Собянин: меры Китая по сдерживанию COVID неприменимы в Москве

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За последние 24 часа в России зарегистрированы 560 летальных исходов среди пациентов, которым диагностировали COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба. Это на 53 случая меньше, чем днём ранее.

Общее число жертв коронавирусной инфекции среди россиян с начала пандемии выросло до 46 453 человек. В Москве за последние 24 часа жертвами заболевания стали 76 человек, в Санкт-Петербурге скончались 79...