Собянин: меры Китая по сдерживанию COVID неприменимы в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что методы, которые применяются в Китае для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, действенны, но не подходят для Москвы и России в целом. Об этом градоначальник заявил в документальном фильме «Опасный вирус» Наили Асер-заде, который был анонсирован телеканалом «Россия 1».
Конечно, китайский метод эффективен, я считаю, что он вообще неприменим к нам, — приводит слова Собянина ТАСС.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артём Гиль оценил «драконовские» методы борьбы Китая с коронавирусом. В Китае вводятся жёсткие карантинные меры при первых признаках вспышки коронавируса в населённых пунктах.
Он подчеркнул, что именно благодаря особенностям политического устройства и дисциплинированности населения Пекин смог эффективно бороться с пандемией.
По официальным данным, на сегодняшний день почти все случаи коронавирусной инфекции в КНР являются завозными, хотя, по мнению Гиля, есть вероятность того, что власти Китая частично фальсифицируют данные. Однако, если бы речь шла чисто о фальсификациях, то в любом случае в каких-то китайских городах вводились бы локдауны. Но этого нет, а заболеваемость находится на мизерном уровне — по 10–15 человек в день.