Собянин: маски и перчатки обязательны в поездах и на вокзалах Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пройти тестирование на антитела к коронавирусу в Москве сможет любой желающий с 27 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Я говорил о 2–​3 неделях. Но мы можем начать эту программу раньше и постараемся со следующей недели, со среды, по электронной записи приглашать москвичей на тестирование по их желанию, —...