Здоровье

Собянин: маски и перчатки обязательны в поездах и на вокзалах Москвы

19:37, 21 мая 2020 16
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Сергей Собянин подчеркнул обязательность ношения медицинских масок и перчаток в железнодорожном транспорте, на вокзалах и станциях Москвы.

По словам мэра, после введения перчаточно-масочного режима в общественном транспорте столицы обязательность ношения средств защиты в поездах ставили под сомнение.

Чтобы избежать недоразумения, уточняем, что использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта, — отметил Собянин.

Как писал NEWS.ru, сообщение о смягчении ограничений по COVID-19, содержащее уточнения по существующим мерам, появилось 21 мая на сайте градоначальника.

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