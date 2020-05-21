Собянин: маски и перчатки обязательны в поездах и на вокзалах Москвы

https://static.news.ru/photo/8cad0250-9b82-11ea-862c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мэр Сергей Собянин подчеркнул обязательность ношения медицинских масок и перчаток в железнодорожном транспорте, на вокзалах и станциях Москвы.
По словам мэра, после введения перчаточно-масочного режима в общественном транспорте столицы обязательность ношения средств защиты в поездах ставили под сомнение.
Чтобы избежать недоразумения, уточняем, что использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта, — отметил Собянин.
Как писал NEWS.ru, сообщение о смягчении ограничений по COVID-19, содержащее уточнения по существующим мерам, появилось 21 мая на сайте градоначальника.