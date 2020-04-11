Собянин: ежедневно в Москве делают 18 тысяч тестов на коронавирус

Московские лаборатории ежедневно проводят 18 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. По словам мэра Сергея Собянина, городские власти надеются тестировать втрое больше пациентов после модернизации оборудования.
Первую нагрузку на себя приняли лаборатории Роспотребнадзора, они делали ежедневно около 3 тысяч тестов. Конечно, это очень мало для Москвы, поэтому мы включили в работу городские, федеральные и частные лаборатории. На сегодняшний день делается ежедневно около 18 тысяч тестов, но и это не предел, — цитирует Собянина ТАСС.
Градоначальник надеется ускорить диагностику благодаря лаборатории на базе НИИ имени Склифосовского, которую начали модернизировать и дополнять новым оборудованием.
Как писал NEWS.ru, в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 13,5 тысячи пациентов. Число заражённых выросло на 1,6 тысячи за минувшие сутки. Погибли 106 россиян.
В Москве более 8,85 тысячи заражённых, умерли 58 пациентов с COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен