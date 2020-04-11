Собянин: ежедневно в Москве делают 18 тысяч тестов на коронавирус

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Российская система здравоохранения, которая делает упор не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, может оказаться более приспособленной к противостоянию распространению коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в России в разы больше больничных коек на душу населения, чем за рубежом, а мир и вовсе «с удивлением узнал», что аппаратов искусственной вентиляции лёгких и средств...