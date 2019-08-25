Две женщины из Великобритании узнали о том, что больны раком молочной железы, благодаря своим собакам.
Историю британок передаёт
Аналогичную историю рассказала Клер Гест. Её лабрадор Дейзи постоянно тёрлась о грудь хозяйки. Заподозрив неладное, Гест обратилась в клинику. Ей также диагностировали рак груди и вылечили его с помощью химиотерапии.
После реабилитации Гест организовала благотворительную инициативу «Собаки-медики», в которой работают 12 животных, реагирующих на опухоли. Лабрадор Дейзи кроме своей хозяйки помогла ещё 550 больным обнаружить рак на ранней стадии. Собаку наградили медалью британского благотворительного фонда защиты животных «Голубой крест».
Как ранее сообщал News.ru, учёные из центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна назвали один из главных признаков злокачественной опухоли поджелудочной железы. О болезни может сигнализировать низкий уровень сахара в крови.