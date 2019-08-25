https://static.news.ru/photo/2165390a-c765-11e9-a8d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Две женщины из Великобритании узнали о том, что больны раком молочной железы, благодаря своим собакам.

Историю британок передаёт Daily Mirror . Мать двоих детей Эмма Смит заметила, что их семейный пёс Чарли странно себя ведёт. Собака постоянно обнюхивала её правую грудь и лаяла. Сначала женщина решила, что на одежде остались запахи от еды, но поведение собаки не изменилось и тогда, когда Смит надела чистую новую одежду. Женщина решила, что пёс «хочет ей что-то сказать», и, обследовав свою грудь, обнаружила небольшое уплотнение. В больнице её опасения подтвердили, диагностировав рак молочной железы. Смит удалось полностью исцелиться от болезни, и теперь в семье считают Чарли спасителем жизни женщины.

Аналогичную историю рассказала Клер Гест. Её лабрадор Дейзи постоянно тёрлась о грудь хозяйки. Заподозрив неладное, Гест обратилась в клинику. Ей также диагностировали рак груди и вылечили его с помощью химиотерапии.

После реабилитации Гест организовала благотворительную инициативу «Собаки-медики», в которой работают 12 животных, реагирующих на опухоли. Лабрадор Дейзи кроме своей хозяйки помогла ещё 550 больным обнаружить рак на ранней стадии. Собаку наградили медалью британского благотворительного фонда защиты животных «Голубой крест».

Как ранее сообщал News.ru, учёные из центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна назвали один из главных признаков злокачественной опухоли поджелудочной железы. О болезни может сигнализировать низкий уровень сахара в крови.