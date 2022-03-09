«Снова хотелось»: диетолог озвучил главную претензию к «Макдоналдсу»

Перекус в «Макдоналдсе» никогда не был полезен, основная претензия к этому ресторану быстрого питания заключается в том, что там готовят очень вредную пищу, рассказал NEWS.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, в первую очередь речь идёт об использовании большого количества быстрых углеводов, а именно сахара, крахмала, глубоко переработанного мяса, плохих жиров.

Получалось, что человек за один перекус мог потребить где-то половину, ну уж треть то точно, своей суточной потребности в калориях и при этом не наесться. Еда в «Макдоналдсе» не насыщала, снова хотелось просто есть, — считает Гинзбург.

Он напомнил, что «Макдоналдс» пытался выкрутиться и доказать, что его еда является полезной. Гинзбург напомнил, что в меню даже появились салаты, однако, по его мнению, это ничего не меняет.

По определению «Макдоналдс» не может быть полезным, тогда он начнёт терять деньги, — подытожил диетолог.

Ранее руководство компании «Макдоналдс» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за операции на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.

В «Макдоналдсе» добавили, что не знают сроков открытия ресторанов в России. Это объясняется сбоями в цепочке поставок и другими операционными последствиями. По оценкам компании, она сильно пострадает из-за приостановки деятельности в России и на Украине. На эти страны приходится 9% годовой выручки, или около $2 млрд.