https://static.news.ru/photo/15e86dca-5317-11ea-ac14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские исследователи пришли к выводу, что для здоровья сердца вреднее часами смотреть телевизор, сидя на диване, чем целый день проводить в офисе за рабочим столом.

Те, кто проводил более четырёх часов в день, сидя дома перед телевизором, с вероятностью 50% чаще имели болезни сердца или инфаркт, — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американской ассоциации кардиологов.

Учёные в течение девяти лет наблюдали более 3,5 тыс. афроамериканцев, живущих в штате Миссисипи. Однозначного ответа, почему сидеть перед телевизором хуже, чем на работе, медики так и не дали, но они предположили, что на участников исследования влияло время суток, поскольку просмотр телевизора часто происходил поздно вечером, да ещё и после обильного ужина. Те же, кто, помимо просмотра телевизора, занимался физическими упражнениями хотя бы 2,5 часа в неделю, повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний не подвергались.

Офисные работники, по мнению учёных, гораздо больше двигаются в течение дня, кроме того, их мозг активен, чего не скажешь о зрителях телепередач.

Как писал NEWS.ru, учёные из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследовали уровень физической активности среди подростков и пришли к выводу, что для повышения уровня их физической активности требуется принять неотложные меры. Авторы работы выявили, что показатели физической активности 85% девочек и 78% мальчиков находятся ниже рекомендованного уровня — не менее одного часа ежедневно. По словам соавтора работы, доктора Фионы Булл, сегодня четверо из пяти подростков в мире «лишены радостей регулярной физической активности». Кроме того, несовершеннолетние не знакомы с теми благами, которые она несёт в плане социализации, здоровья и благополучия.