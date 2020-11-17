СМИ: владельцы собак на 78% чаще болеют COVID-19

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Риск заразиться коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных, считают испанские учёные из Гранадского университета и Андалузской школы общественного здравоохранения. Эксперты опираются на данные опроса 2086 жителей страны, ранее переболевших COVID-19. Выяснилось, что прогулки с четвероногими, например с собаками, увеличивали риск заражения вирусом на 78%.

Причина повышенного риска ещё не выяснена. Принимая во внимание текущую нехватку ресурсов для диагностики заболевания у людей, возможность его диагностики у собак крайне маловероятна, — цитирует портал ScienceDirect одного из авторов проекта, профессора Кристину Санчес Гонсалес.

Исследователи допускают, что питомцы могут стать переносчиками инфекции, прикасаясь к заражённой поверхности в общественном месте. Из-за этого эксперты рекомендуют применять к домашним животным профилактические гигиенические меры во время и после каждой прогулки. Новый способ терапии против COVID-19 предложили учёные из шведского Каролинского института. Они рассказали об обнадёживающих результатах новой комбинированной терапии. Приём антибиотиков при инфицировании коронавирусом может ухудшить состояние больного и привести к серьёзным осложнениям. К такому выводу пришли учёные из Хуачжунского университета науки и технологии. Исследователи проследили за состоянием здоровья 1613 пациентов с коронавирусом, которые не испытывали тяжёлых симптомов. Они поступили в медучреждения с низким риском бактериальной инфекции. При этом их разделили на группы, в одной из которых прибегли к раннему назначению антибиотиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) на Земле превысило 55 миллионов, сообщили сотрудники Университета Джонса Хопкинса (США). Ведомство суммирует информацию федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Жертвами недуга стали 1 327 500 человек. Исцелились более 35,3 миллиона граждан. Лидерами по числу зарегистрированных случаев COVID-19 являются США (11 205 485), Индия (8 874 290), Бразилия (5 876 464), Франция (2 041 293) и Россия (1 954 912).