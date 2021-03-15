СМИ назвали сроки запуска в гражданский оборот вакцины «КовиВак»

https://static.news.ru/photo/b4595196-8619-11eb-a58e-96000091f725_660.jpg Фото: . ФНЦИ и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова/ТАСС

В гражданский оборот вакцина от коронавируса «КовиВак» производства центра имени Чумакова поступит до конца марта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседника агентства, вакцину могут запустить в гражданский оборот уже на следующей неделе.

Это значит, что «КовиВак» пополнит арсенал препаратов, доступных для вакцинации в РФ, — сообщили агентству.

Производство вакцины «КовиВак» планируется начать на базе центра имени Чумакова.

Третья российская вакцина от коронавируса под названием «КовиВак» была зарегистрирована в февраля 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее, в январе, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, то третья российская вакцина против коронавируса начнёт использоваться для вакцинации населения с апреля. Предполагается, что первая партия новой вакцины, поступившей в гражданский оборот, будет насчитывать 100 тысяч доз.

Первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V» разработки центра имени Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Второй российский препарат «Вектор» был зарегистрирован осенью 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» будет доступна для россиян в рамках массовой вакцинации во второй половине текущего месяца. Об этом рассказал руководитель Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.