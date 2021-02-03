СМИ: число вакцинированных от COVID в мире превысило число заразившихся

https://static.news.ru/photo/f2e5c64a-65f0-11eb-9c32-96000091f725_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB

Число человек во всех странах мира, получивших прививку от коронавируса, превысило число заразившихся COVID-19.

С начала пандемии по всему миру зарегистрировано около 103,9 млн случаев заражения коронавирусом. При этом прививку от COVID-19 сделали, по меньшей мере. 105,1 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные из открытых источников.

Самые высокие темпы вакцинации населения отмечены в США. Здесь прививку от короанвируса сделали уже более 33,7 млн человек. В Великобритании с учётом заморских территорий успели вакцинировать 10,2 млн жителей, в Израиле — 5,05 млн человек.

При этом Израиль находится на первом место по доле иммунизированного населения, прививку сделали уже более половины (56,86%) израильтян. На втором месте по доле вакцинированного населения находится ОАЭ (38,83%), на третьем — Сейшельские острова (36,25%). Более 10% населения уже привились в США, Бахрейне и Великобритании.

Согласно официальным данным, в России с начала пандемии выявлено 3,88 млн случаев заражения COVID-19, прививку от коронавируса сделали более 1 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в ВОЗ предупредили о рекордном числе летальных исходов от коронавирусной инфекции за последнюю неделю, несмотря на сниженгие темпов распространения заболевания.