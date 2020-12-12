Смертность больных сахарным диабетом выросла на 20% из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/6d512258-3ddd-11eb-b6ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

За первые шесть месяцев 2020 года смертность среди людей, страдающих сахарным диабетом, выросла на 20% из-за коронавируса. Об этом рассказали в НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ.

Там отметили, что вероятность летального исхода от сочетания диабета с COVID-19 особенно высока у престарелых пациентов. Так, в возрасте 60–69 лет она составляет 12,9%, а у людей старше 80 лет — 27,1%. Кроме того, риск смертности повышает ожирение.

Среди умерших от коронавируса диабетиков число мужчин почти в два раза превышает количество женщин.

Замглавы НМИЦ академик РАН Марина Шестакова пояснила, что у больных сахарным диабетом слабее иммунная защита от вирусов, что делает их более уязвимыми к COVID-19. К тому же высокое содержание сахара в крови у таких пациентов способствует активному проникновению коронавируса в клетки, сообщает РИА Новости.

В России за время пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек. Из них выздоровели 2,1 млн и скончались 46,7 тысячи. По уровню заболеваемости и смертности в первую тройку входят Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусологи опровергли миф о том, что курение якобы улучшает состояние больного COVID-19. Они отметили, что особый вред органам больного коронавирусом наносят смолистые вещества, оседающие в лёгких.