Скворцова рассказала, в чём особенность препарата от COVID «Мир-19»

Отечественный препарат от коронавируса «Мир-19» универсален, он работает против всех штаммов инфекции и позволяет бороться с вирусом даже при активной мутации. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Заявку на регистрацию ФМБА подавало в середине октября, сейчас лекарство ожидает завершения процедуры.

Разработан препарат, блокирующий репликазный сайт вируса Sars-Cov-2, репликазный сайт является жизненно необходимым для вируса. Причём не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для разных штаммов, поэтому он является универсальным, — сказала Скворцова.

Она отметила, что способность блокировки репликазного сайта позволяет препарату бороться с COVID-19 даже в процессе активной мутации вируса. Глава ФМБА сообщила, что отчёт о второй фазе испытаний «Мир-19» направлен в Минздрав, ожидается завершение процедуры регистрации лекарства.

Скворцова подчеркнула, что по итогам первой фазы клинических исследований подтвердилась хорошая переносимость препарата в форме ингаляций. Она напомнила, что лекарство безопасно, поскольку воздействует только на вирус, а не на весь организм человека.

О завершении второй фазы клинических испытаний препарата от коронавируса «МИР-19» стало известно 9 ноября. Лекарство предназначено как для лечения, так и для профилактики COVID-19. Оно вводится в виде ингаляции или интраназально. Заявку на регистрацию препарата Институт иммунологии ФМБА России подавал 14 октября.

Ранее сообщалось, что разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний в РФ получил препарат Paxlovid американской компании Pfizer. Он создан на основе ингибитора протеазы и ритонавира. По данным производителя, лекарство снижает риски госпитализации и летального исхода при коронавирусе на 89%.