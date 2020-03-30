https://static.news.ru/photo/ce5f6878-6f87-11e9-8208-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Российский препарат от коронавируса «Мефлохин» обладает выраженным противовирусным действием и легко переносится, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Препарат представили сотрудники ФМБА. Сейчас ведомство проводит исследования «Мефлохина» вместе с Институтом микробиологии Министерства обороны.

Мефлохин и гидрохлорид — аналоги обозначенных препаратов хина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием, то есть уже в микроконцентрациях (десять ммоль на литр) этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани, — сказала глава ФМБА в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от коронавируса, заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова. Вакцину сконструировали из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы — места связывания с вирусом COVID-19. Испытания по вакцине планируется завершить к июлю, после этого начнётся фаза доклинических исследований.