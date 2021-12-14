Скворцова рассказала о связи COVID-19 и старения

Коронавирус способен вызывать развитие процессов, аналогичных старению, и ускорять их, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По её словам, подобные нежелательные последствия можно остановить, если обнаружить на ранних этапах, передаёт РБК.

COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы, — сказала Скворцова на общем собрании РАН.

По её мнению, необходимо формировать новые подходы к реабилитации пациентов после перенесённой коронавирусной инфекции.

О таком последствии после перенесённого COVID-19, как несвоевременное старение, предупреждали и другие биологи. В декабре 2020 года профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сказала , что COVID «забирает ресурсы и приближает старость».

Ранее врач-пульмонолог Сергей Бабак рассказал об опасных сочетаниях коронавируса с другими заболеваниями. Он сравнил эффект некоторых из них с разрывом внутри организма атомной бомбы. В частности, по его словам, на фоне коронавируса в лёгких могут запускаться процессы, аналогичные идиопатическому лёгочному фиброзу (ИЛФ), когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения, приводящие к «сморщиванию» органов дыхания.