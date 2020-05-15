Скворцова рассказала, кто тяжелее переносит коронавирусную инфекцию

https://static.news.ru/photo/d607f474-96b3-11ea-8ef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, страдающие от сахарного диабета и от обменных нарушений, тяжело переносят коронавирус, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По её словам, это может быть связано с тем, что коронавирус смешивается с другими бактериями. Это даёт особо тяжёлые формы инфекции.

В том случае, если есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, если есть обменные нарушения, прежде всего, ожирение и различные эндокринопатии и сахарный диабет, и так далее — вот эти люди переносят данный вирус очень тяжело, — отметила эксперт на пресс-конференции.

На сегодняшний день в России выявлено 252 245 случаев коронавирусной инфекции. От заболевания выздоровели 53 530 человек. Скончались 2 305 пациентов.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава ФМБА заявила, что на территории РФ стабилизировался прирост числа граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа.