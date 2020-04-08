Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что употребление имбиря, лимонов и чеснока не гарантирует защиту от коронавируса, но укрепит организм перед возможным заражением.
По мнению главы ФМБА, употребление имбиря, лимона и чеснока «в ряде случаев позволяет за счёт высокого иммунитета полностью профилактировать заболевание», поэтому использование народных средств не лишено смысла.
Натуральные продукты очень часто обладают иммуномодулирующим и мягким иммуностимулирующим действием. Это не выручит, то есть вы можете всё равно заболеть, но вы будете болеть не такой тяжёлой формой, — цитирует Скворцову «Интерфакс».
Как писал NEWS.ru, цены на имбирь, чеснок и лимоны подскочили после усугубления ситуации с распространением коронавируса в России. Удорожанием продуктов заинтересовались Генпрокуратура и ФАС, которые решили проверить поставщиков и торговцев.
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