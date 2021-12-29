Скворцова оценила сроки регистрации вакцины против COVID-19 «Конвасэл»

Новая вакцина российского производства «Конвасэл» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы всё было, это шесть месяцев наблюдения после введения [вакцины]. Если так, то до конца первого квартала будет необходимость наблюдений за теми, кого мы начали прививать в августе — сентябре, — рассказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».

Документы должны быть поданы до конца года, уточнила глава агентства.

Скворцова добавила, что в ходе 1-2-й фазы клинических исследований препарата ни один из добровольцев не заразился COVID-19, что свидетельствует о качестве вакцины. В рамках исследований вакцину получили 150 человек.

Ранее Скворцова ответила на вопрос, когда, по её мнению, закончится пандемия. Глава ФМБА заявила, что из-за постоянного мутирования вируса COVID-19 в настоящий момент нельзя однозначно сказать, когда это произойдёт.