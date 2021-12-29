Скворцова оценила прогноз об окончании пандемии в следующем году

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на вопрос об окончании пандемии отметила, что из-за постоянного мутирования вируса COVID-19 в настоящий момент нельзя однозначно сказать, когда это произойдёт. Экс-министр здравоохранения напомнила, что по прогнозам прошлого года, пандемия должна была завершиться летом 2022 года, об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку сейчас идёт ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец, — заключила Скворцова.



Впервые ВОЗ стали известны случаи пневмонии, вызванные неизвестным возбудителем, 31 декабря 2019 года. В марте 2020 года официально была объявлена пандемия. Генеральный директор международной организации Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что основным условием победы над коронавирусной инфекцией станет массовая вакцинация населения всех стран.

Ранее руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие окончания пандемии. Он заявил, что СOVID-19 закончится, когда антитела появятся у 70-75% населения. Иммунолог считает, что для этого в течение полугода нужно провести массовую вакцинацию.