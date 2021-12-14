Скворцова заявила о регистрации нового препарата от коронавируса «Мир-19»

Препарат для лечения коронавируса «Мир-19» проходит процедуру регистрации после завершения второй фазы клинических испытаний, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, слова которой приводит ТАСС. Она подчеркнула, что лекарство оказалось эффективнее стандартной терапии, которая сейчас применяется при COVID-19.

Первая фаза клинических исследований доказала хорошую переносимость и безопасность препарата, в настоящее время завершена вторая фаза, которая продемонстрировала высоко достоверное преимущество этого препарата по сравнению со стандартной терапией. И в настоящее время проходит процедура регистрации препарата, — сказала Скворцова на общем собрании Российской академии наук.

«Мир-19» создан как для профилактики, так и для лечения коронавируса путём ингаляционного или интраназального введения. Глава ФМБА ранее сообщила, что испытала его на себе. По её словам, лекарство следует вдыхать в течение 10 минут. Скворцова добавила, что препарат имеет сладковатый вкус. Если подышать им после контакта с заболевшим, резко упадёт вирусная нагрузка на организм.

По данным ФМБА, «Мир-19» будет эффективен и против «омикрон»-штамма коронавируса. Разработчики характеризуют его как антидот против инфекции, действие препарата основано на механизме интерференции РНК.