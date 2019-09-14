Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечается в этом году 14 сентября. В России работает более 2 тыс. подстанций и десятки тысяч бригад скорой. Обычно они состоят из врача и фельдшера. Как рассказал News.ru старший врач Клинской станции скорой медицинской помощи Сергей Дьяконов, большая часть вызовов приходится на выезды к пожилым людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По его словам, во время работы случаются как откровенно смешные, так и необычайно грустные случаи. News.ru попросил рассказать о различных историях, произошедших во время дежурств, медсестру реанимационной бригады с 32-летним опытом Тамару Богданову и фельдшера с 10-летним стажем Наталью (просила не указывать фамилию).

Сергей Лантюхов/News.ru

Как будто уснула

Несколько лет назад в Уфе случилось особенно жаркое лето. Жильцы многоквартирных домов открывали окна. Родители 4-летней Ани решили проветрить квартиру после приготовления ужина и отвлеклись. Девочка, играя, навалилась всем телом на москитную сетку. Конструкция не выдержала и полетела вниз вместе с ребёнком. Подстанция скорой помощи находилась рядом, поэтому реанимационная бригада прибыла в считанные минуты.

Первое, что увидела Тамара Богданова — это растрепанные чёрные волосы на утоптанной траве. Карие глаза ребёнка были широко открыты, но уже не видели происходящего. Девочка упала на спину, поэтому её лицо уцелело. «Какая красавица», — причитали женщины в толпе. Но мозг малышки уже начал медленно умирать, когда бригада перемещала её в машину.

Медики подключили пострадавшую к аппарату искусственного дыхания, вводили противошоковые препараты. Но было понятно — ребёнка уже не спасти. Дыхание становилось всё менее явным, сердцебиение сокращалось.

Мы работали на автомате. Я помню эту стену слёз в глазах, только успеваешь моргать, чтобы окончательно в них не потонуть. Невозможно остаться равнодушным, когда такое случается с ребёнком. Я сама бабушка, — признается Тамара Богданова.

Медсестре до сих пор не даёт покоя более страшный вариант развития событий. Она прокручивает его в своей голове, хотя прошло уже несколько лет. Девочка упала в метре от высокого школьного забора с острыми пиками. Если бы ребёнок приземлился на них, малышка бы умирала в страшных мучениях.

Маленькая Аня умерла в больнице через час после того, как её туда доставила реанимационная бригада. Она так и не пришла в сознание. Тамара Богданова уверена — девочке было не больно, она не поняла, что произошло. Просто уснула.

Умирает от насморка

Зима и первый снег, переходящий в дождь. Любой работник скорой знает, что в непогоду у населения обостряются хронические заболевания. Физические и психические. Нужно быть готовым ко всему. Поступил вызов — парень 27 лет умирает. Подробности не разглашаются. Бригада хватает весь свой арсенал средств и через 15 минут оказывается у дверей нужной квартиры.

Открывает пожилая женщина. Её лицо подозрительно спокойно, широким взмахом руки приглашает медиков войти. На их вопрос «а где умирающий», женщина подводит их к застеленной кровати — «дак вот он».

На кровати лежит румяный парень в трико и улыбается. Немая сцена. Мать путано объясняет, что у «её мальчика» температура 37,2 и сильный насморк. На вопрос медиков, зачем они вызвали скорую, а не участкового врача, она отвечает: «Он задыхается. Я боюсь, когда он засыпает, вдруг во сне задохнётся. Прочистите ему нос». Медики объясняют — сбивать лёгкую температуру не нужно, а прочищать нос — не задача экстренной службы.

Сейчас смешно вспоминать, а тогда я разозлилась. Сказала женщине, что за ложный вызов скорой налагается штраф в районе пяти тысяч рублей. Она мгновенно изменилась в лице и начала оправдываться. Оказывается, по-русски она понимает плохо и сказала диспетчеру неверную информацию, — рассказывает Тамара Богданова.

«Скорняки» пожалели тревожную мать и не стали писать жалобу. По словам медсестры, многие люди неверно понимают функции экстренной службы. Думают, что это аналог участкового врача, только на автомобиле.

Сергей Булкин/News.ru

Выпадение матки

Бригаде скорой помощи в Санкт-Петербурге поступил вызов. В одном из многоквартирных домов в районе метро «Чернышевская» случилось «выпадение матки».

Диагноз гинекологический, довольно серьёзный, часто такая патология сопровождается кровотечением. Бригада выехала незамедлительно, — вспоминает Наталья.

Врачи очень спешили. Они забежали в подъезд, сразу прихватив с собой носилки. Если у человека кровотечение, нельзя терять ни минуты. Звонят в дверь, открывает мужчина средних лет, в изрядном подпитии, с сигаретой в руке. Квартира окутана едким запахом дыма. Человек очень расстроен, но не плачет.

«Где тут выпадение матки?» — спрашиваем с ходу, потому что кроме мужичка в квартире никого не видно. «Да вот тут», — кивает хозяин на окно. Мы в недоумении. Мужичок поясняет: «Да матка моя... Окно мыла — выпала в окно. Я сразу ж и позвонил. Так и сказал — матка выпала», — рассказывает Наталья.

Пожилая женщина, действительно, выпала в окно. Медики спустились и вышли во двор. В луже крови на асфальте лежала старушка. Врачи прощупали пульс, но было очевидно, что женщина уже мертва.