https://static.news.ru/photo/5c5db0e0-5c6c-11ea-a3c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization's /flickr.com

Крупнейшие за последние годы военные учения DEFENDER 2020, первый этап которых начался в Польше 29 февраля, могут посодействовать распространению коронавируса. Такую точку зрения высказал старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко.

Я бы отложил эти манёвры, — сказал Оленченко.

Он добавил, что все места скопления военнослужащих могут стать точками распространения коронавируса.

По планам Вашингтона, американских солдат доставят в Европу на судах, после чего наземным транспортом перевезут в районы оперативного назначения — через территорию Германии и Польши до стран Балтии. В учениях примут участие 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч из США.

Оленченко подчеркнул, что в прибалтийских странах очень сильна пропаганда. Возникшую там панику в отношении эпидемии уханьского коронавируса, приведшую к тому, что население массово скупает в магазинах бакалейные продукты, он считает следствием этой пропаганды.

На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» обсуждались вопросы предотвращения распространения вируса, вспышка которого началась в китайской Ухани в декабре 2019 года. Ранее NEWS.ru сообщал о том, что информация об уменьшении заболевших в Китае может быть недостоверной.