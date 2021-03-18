Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась

https://static.news.ru/photo/9a3c98a4-40a1-11ea-8b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency

С конца декабря в России чётко прослеживается тенденция на снижение заболеваемости коронавирусом, ситуация стабилизировалась. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В интервью РИА Новости Пшеничная отметила , что на протяжении 15 дней в России число регистрируемых случаев заражения не превышает 11 тысяч в сутки, находясь в основном в пределах 9–10 тысяч.

Причем тенденция на снижение заболеваемости стала чётко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тысяч в сутки, — сказала эксперт.

По словам Натальи Пшеничной, на это оказывает влияние соблюдение мер предосторожности и широкая кампания по вакцинации, а также наличие у части населения антител, приобретённых естественным путём.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к лету текущего года в России возможно ослабление ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Для этого необходимо, чтобы граждане продолжали соблюдать необходимые противоэпидемические меры. Об этом писал NEWS.ru.