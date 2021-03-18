Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась

С конца декабря в России чётко прослеживается тенденция на снижение заболеваемости коронавирусом, ситуация стабилизировалась. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В интервью РИА Новости Пшеничная
Причем тенденция на снижение заболеваемости стала чётко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тысяч в сутки, — сказала эксперт.
По словам Натальи Пшеничной, на это оказывает влияние соблюдение мер предосторожности и широкая кампания по вакцинации, а также наличие у части населения антител, приобретённых естественным путём.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к лету текущего года в России возможно ослабление ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Для этого необходимо, чтобы граждане продолжали соблюдать необходимые противоэпидемические меры. Об этом писал NEWS.ru.