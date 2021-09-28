Два российских региона введут систему QR-кодов

Обязательные QR-коды при посещении мероприятий с большим скоплением людей начнут действовать со следующей недели в Пермском крае и Удмуртии. Они будут содержать информацию о наличии прививки или перенесённой за последние полгода коронавирусной инфекции. Это решение было принято на заседаниях региональных оперштабов 28 сентября.

QR-коды будут необходимы жителям Пермского края, желающим посетить цирк, театр, кинотеатр, концерт, спортивное состязание или туристическое мероприятие, пишет «Коммерсант» . Граждане, имеющие медотвод от вакцинации, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, пройденный не ранее чем за 72 часа до мероприятия.

Подобные ограничения с 5 октября вводятся в Удмуртии, сообщает РИА Новости. Кроме того, с 29 сентября заведения общепита в регионе должны обеспечить заполняемость залов и террас не более чем на 50%.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не исключают возвращения к системе QR-кодов для входа в кафе и кинотеатры. Это связано с подготовкой к четвёртой волне COVID-19. В числе предполагаемых мер — требование к работодателям перевести 30% сотрудников на удалёнку и введение обязательной самоизоляции для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями.