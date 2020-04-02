Согласно официальной статистике, в России уже почти 3 тысячи человек заражены коронавирусом. Некоторым из них требуется пребывание в стационаре и квалифицированная медицинская помощь. Как сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, количество заболевших будет увеличиваться и пик ожидается к середине апреля. Российские больницы не готовы к наплыву пациентов. Реанимационных коек в учреждениях не хватает, хотя аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и врачей-анестезиологов сейчас в избытке.

Представители Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» представили NEWS.ru статистику по оснащённости российских больниц персоналом и оборудованием. Данные сравнили с положением дел в других странах.

Эксперты сообщили, что количество реанимационных коек в российских учреждениях здравоохранения на 100 тысяч человек составляет 8,5 (по другим данным — 10). Это в четыре раза меньше, чем в США, где аналогичный показатель равен 34,7 коек. Даже Италия, которую коронавирус застал врасплох, располагает 12,5 койками, что в 1,5 раза больше, чем в России. Южная Корея также обогнала РФ по этому показателю — 10,6 коек на 100 тысяч человек.

АГН «Москва»

Показатели по числу врачей-анестезиологов в России, наоборот, соответствуют мировым. В нашей стране таких специалистов насчитывается 21 человек на 100 тысяч населения. Столько же врачей этого профиля работает в США, хотя число жителей в этой стране немного превышает российские показатели. Италия оказалась единственной страной, которая обогнала Россию и Америку по количеству медиков этого профиля — почти 26 специалистов на 100 тысяч человек.

Количество аппаратов ИВЛ в российских медучреждениях превышает все мировые показатели. Оно составляет 26,6 устройств на 100 тысяч человек. Для сравнения: в США этот показатель составляет 18,8, в Великобритании — 12,9. Италия же располагает всего 8,3 аппаратами искусственной вентиляции лёгких на 100 тысяч человек.

Согласно данным медиков, 20% заразившихся коронавирусом переносят заболевание тяжело. По словам главного терапевта-пульмонолога Минздрава Александра Чучалина, у таких больных формируется вирусно-бактериальная пневмония. Это грозит серьёзными осложнениями, вплоть до потери способности дышать самостоятельно. В таком случае пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ему нужна реанимационная койка и грамотный анестезиолог-реаниматолог.

Оценивать эффективность систем здравоохранения на основе сравнительных данных Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» некорректно, сообщила в беседе с NEWS.ru директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. У перечисленных государств «разная плотность населения, разная структура заболеваемости, разные демографические реалии», отметила она.

АГН «Москва»

Высокая обеспеченность российских учреждений здравоохранения аппаратами ИВЛ не означает, что мы можем отразить эпидемию лучше других государств. Потребность в них гораздо выше, потому что из-за холодного климата в России больше больных всеми респираторными заболеваниями утяжелённой формы. Поэтому мы не застрахованы от нехватки оборудования. К тому же в той же Италии или США такие аппараты могут находиться в частных клиниках, а значит, они часто не учитываются официальной статистикой.

Также не выдерживает никакой критики сравнение количества реанимационных коек в учреждениях разных государств, сообщила Попович. В каждой системе здравоохранения отнесение койки к той или иной категории определяется внутренними нормативными документами.

Например, в одной стране койка может называться реанимационной. А в другой — обычной койкой, но оснащённой реанимационным оборудованием. В Израиле, например, существуют аппараты ИВЛ, которые могут быть подведены к 30 обычным койкам. Соответственно, определение уже «размывается». Лариса Попович директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ

Российская система здравоохранения готова к приёму большого количества тяжёлых больных, но только если ситуация не станет «совсем критической», сообщила Попович. По её словам, «если пять миллионов москвичей пойдут в больницы, случится коллапс». Именно поэтому сейчас важно беречь здоровье и самоизолироваться.

Отечественная медицина не готова к наплыву пациентов с коронавирусом, высказал противоположное мнение председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв. Он назвал методику лечения аппаратом ИВЛ неэффективной. Более 80% пациентов, которых подключают к этой системе, умирают в течение нескольких дней. Поэтому важно «подхватывать» заболевание на ранних стадиях и не допускать нарушений в работе дыхательной системы. А с ранней диагностикой в российский системе здравоохранения «часто бывают проблемы», отметил эксперт.