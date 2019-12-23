https://static.news.ru/photo/9eac7b20-2521-11ea-bffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Медик перечислила симптомы рака в области головы и шеи. Заведующая профильным отделением Московского клинического научного центра им.Логинова Лилия Яковлева назвала, на что надо обратить внимание.

Обследоваться надо при проявлении неясных болей или выделений, небольших опухолей или шишек, белесых или красноватых образований на слизистой рта или языка. Дискомфорт при глотании, шатание зубов, рост старых и образование новых пигментных пятен также могут указывать на развитие опасных заболеваний, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Стоит обратиться к лору при остром отите без хронических заболеваний, заложенности носа и головных болях. Доктор отмечает, что люди могут годами не обращать внимания на незначительные с виду симптомы. А успешное лечение заболевания зависит от его ранней диагностики. В этом случае выздоравливает до 84% больных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи назвали новый симптом развития злокачественных опухолей в организме. По словам профессора Кристиана Байерла, заподозрить рак можно при чрезмерной потливости, особенно если она возникает по ночам.