По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый 25-й человек в мире заражён инфекцией, передающейся половым путем (ЗППП), а каждый второй сталкивался с ней хотя бы один раз в жизни. В России также ЗППП весьма распространены. По данным бывшего главного санитарного врача Москвы Николая Филатова, около 10% населения города заражены половыми инфекциями, причём значительная их часть — девочки-подростки. Главный врач «Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера» Наталия Махнёва рассказала NEWS.ru, как пандемия может повлиять на ЗППП, и озвучила самую распространённую венерическую болезнь среди своих пациентов.

— Как работает ваше лечебное учреждение в условиях пандемии?

— Мы закрыли плановую госпитализацию и не ведём плановый прием. У нас работает только дежурная смена, которая принимает пациентов с острым процессом. Думаю, такая ситуация негативно скажется на здоровье наших людей. Они сидят дома и занимаются самолечением — то, с чем мы пытаемся бороться.

— Можно ли предположить, что из-за всеобщей изоляции люди будут меньше болеть ЗППП?

— К нам сейчас приходят пациенты с острой формой венерических заболеваний. Чтобы вы понимали, у большинства половых инфекций крайне короткий инкубационный период — от нескольких часов до нескольких дней. Самые распространённые сценарии получения ЗППП — беспорядочные половые связи. Соответственно, многие продолжают их практиковать. Я не думаю, что заболеваемость пойдёт на спад. Люди сидят дома, у них появилось много свободного времени. В возможность полной изоляции человека я не верю.

— Венерическими заболеваниями можно заразиться бытовым способом — насколько это частый способ передачи инфекции?

— Около 10% пациентов заражается таким способом. Обычно один член семьи передаёт заболевание другому — через общую мочалку, полотенце, даже посуду. Бывает, что происходит случайное заражение одного из партнёров. Например, муж имеет связь на стороне, а потом инфицирует всех домочадцев, в том числе детей, через предметы общего пользования. Это достаточно редкая история. Чаще заражение происходит вследствие половых связей.

Elena Sikorskaya/Russian Look

— В настоящее время выделено более 20 видов венерических заболеваний. Какое из них встречается чаще других?

— Сифилис является самым распространённым заболеванием, передающимся половым путем в России. А вот гонорея, хламидиоз, трихомониаз — это уже редкость. В последнее время стали чаще приходить люди с поздними формами этого заболевания. От момента заражения до обнаружения заболевания проходит 15, а то и 20 лет. К нам приходят люди с сифилитическим поражением сердца, головного и спинного мозга. Полжизни они были носителями заболевания и не знали об этом.

— Как человек не подозревает, что болен сифилисом, разве нет соответствующей симптоматики?

— Первичный сифилис проявляется всего неделю, возникает специфическая сыпь, увеличение лимфоузлов, воспаление. Потом это всё проходит, и болезнь переходит в скрытую форму. Во вторичной стадии она никак себе не проявляет десятилетиями. Если болезнь не лечить, то она переходит в третичный сифилис — третья стадия заболевания. На этом этапе развивается сифилитическое поражение всех органов и тканей организма больного. Наступает состояние, угрожающее жизни.

— Всегда ли анализы на заболевания, передающиеся половым путем, показывают точный результат?

— Бывают прецеденты, что анализ на сифилис отрицательный, но заболевание есть. Это происходит в случае, если пациент лечился антибиотиками, не имея для этого показаний. Тогда мы имеем стёртую клиническую картину, и болезнь не покажет себя при анализе. Поэтому необходимо принимать антимикробные препараты строго по назначению врача.

— В интервью NEWS.ru президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов сообщил, что последствия венерических заболеваний являются одной из основных причин женского бесплодия. Наблюдаете ли вы такую закономерность?

— Да, хронические воспалительные процессы могут привести к бесплодию, но это далеко не единственная его причина. Такой сценарий возможен, если женщина серьёзно запустила заболевание. Не лечила воспаление много месяцев, а то и лет. В таком случае происходят органические нарушения в органах малого таза и требуется хирургическое вмешательство.

Ранее представители Минздрава озвучивали иные данные о распространённости венерических заболеваний. По их оценкам, чаще всего россияне болеют трихомониазом. На втором оказались хламидийные инфекции, на третьем — аногенитальные бородавки и только на четвёртом — сифилис.