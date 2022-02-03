Сибирячка вынуждена лечить COVID «по интернету» из-за медлительности врачей

Жительница Новосибирска Ирина пытается вылечить коронавирус с помощью советов из интернета, так как в городе нет свободных врачей, чтобы приехать на дом и выписать ей лекарства. В беседе с Сиб.фм она рассказала, что некоторые пациенты ждут приезда врача по пять дней.

Я начала вызывать врача на дом по номеру 122, мне сделали вызов и сказали ждать. Однако врача всё ещё нет, правильного лечения нет, когда он придёт, тоже непонятно. В службе «122» говорят, что они только заявки принимают и что некоторые вообще по пять дней врача ждут. В поликлинике на звонки не отвечают и даже в скорой меня не могут проконсультировать — говорят, им запрещено, — пожаловалась Ирина.

По словам сибирячки, уже на второй день она приняла решение лечиться «наугад»: вспоминала народные средства, искала советы в интернете и у знакомых. Она беспокоится, что может усугубить течение болезни неправильным лечением. По словам Ирины, у некоторых её знакомых появились осложнения из-за неправильно подобранного курса лечения.

Ранее сообщалось, что по результатам исследований положительных тестов на коронавирус в Новосибирске за период с 11 по 22 января было выявлено 88% случаев заражения «омикроном». Завлабораторией фармакогеномики ИХБФМ СО РАН Максим Филипенко предположил, что распространение новой мутации COVID в регионе связано с продолжительными новогодними каникулами.