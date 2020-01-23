https://static.news.ru/photo/fffab432-3e5d-11ea-84a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: jarmoluk /pixabay.com

Учёные из Швеции провели наблюдения за 20 тысячами пациентами в больницах и выяснили какими заболеваниями страдают люди, у которых высокое содержание жира на животе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на European Journal of Preventive Medicine.

По словам специалистов, люди с большим объёмом талии страдают инсультом, диабетом, неоднократными инфарктами миокарда, а также другими сердечными заболеваниями.

Учёные назвали, какие объёмы могут говорить о риски развития этих заболевания: у женщин талия не должно превышать 80 сантиметров, а у мужчин — 94.

Специалисты отметили, что жир на животе сигнализирует о нарушении обмена веществ, поэтому людям с ожирением и болезнями сердца очень важно следить за своим весом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что диетолог назвала эффективные способы, которые помогут избавиться от жира на животе. Врач рекомендует физические нагрузки и соблюдение определённой диеты.