В Рязанской области «омикрон» выявили у вернувшегося из Африки военного
Никита Чайка
Никита Чайка
14:10, 12 января 2022
Фото: Daniel Schoenen/imageBROKER.com/Global Look Press
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«Омикрон»-штамм коронавируса выявили у военнослужащего, прибывшего в Рязанскую область из Африки в начале января. Заболевание протекает в лёгкой форме, так как мужчина был полностью вакцинирован от COVID-19, сообщается в Telegram-канале опергруппы Рязанской области.
Отмечается, что больной был своевременно направлен на режим самоизоляции.
По данным управления Роспотребнадзора по Рязанской области, в результате мониторинга выявлен штамм «омикрон» у военнослужащего, прибывшего на территорию региона в начале января 2022 года из африканской республики. Больной был своевременно изолирован. Заболевание протекает в лёгкой форме, так как он имеет законченный курс вакцинации против коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.
Оперштаб Рязанской области по борьбе с инфекцией призывает жителей вакцинироваться и в строгом порядке соблюдать меры общественной и личной профилактики.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках совещания с членам правительства заявил, что страна находится в преддверии новых вспышек заболевания коронавирусной инфекцией, которые продолжаются во всём мире.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что суточная заболеваемость коронавирусом в России в связи с распространением нового штамма «омикрон» при неблагоприятном прогнозе и несоблюдении санитарных мер может достигнуть шестизначных цифр. По её словам, «омикрон» зафиксирован уже в 13 регионах РФ, большинство заражённых вернулись из Турции, Великобритании и ОАЭ.