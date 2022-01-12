В Рязанской области «омикрон» выявили у вернувшегося из Африки военного

«Омикрон»-штамм коронавируса выявили у военнослужащего, прибывшего в Рязанскую область из Африки в начале января. Заболевание протекает в лёгкой форме, так как мужчина был полностью вакцинирован от COVID-19, сообщается в Telegram-канале опергруппы Рязанской области.

Отмечается, что больной был своевременно направлен на режим самоизоляции.

По данным управления Роспотребнадзора по Рязанской области, в результате мониторинга выявлен штамм «омикрон» у военнослужащего, прибывшего на территорию региона в начале января 2022 года из африканской республики. Больной был своевременно изолирован. Заболевание протекает в лёгкой форме, так как он имеет законченный курс вакцинации против коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Оперштаб Рязанской области по борьбе с инфекцией призывает жителей вакцинироваться и в строгом порядке соблюдать меры общественной и личной профилактики.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках совещания с членам правительства заявил, что страна находится в преддверии новых вспышек заболевания коронавирусной инфекцией, которые продолжаются во всём мире.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что суточная заболеваемость коронавирусом в России в связи с распространением нового штамма «омикрон» при неблагоприятном прогнозе и несоблюдении санитарных мер может достигнуть шестизначных цифр. По её словам, «омикрон» зафиксирован уже в 13 регионах РФ, большинство заражённых вернулись из Турции, Великобритании и ОАЭ.