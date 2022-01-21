Штамм «омикрон» может остановить пандемию коронавируса к лету

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Вода поможет бороться с новым штаммом «омикрон» коронавируса. Об этом в эмире «Радио 1» рассказал доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников. При этом алкогольный напиток не следует употреблять внутрь. Достаточно обработать им маску.

Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать, — сообщил Колесников. Он также посоветовал соблюдать социальную...