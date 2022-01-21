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Штамм «омикрон» может остановить пандемию коронавируса к лету

Инфекционист Никифоров: со штаммом «омикрон» пандемия коронавируса может завершиться к лету
05:08, 22 января 2022
Штамм «омикрон» может остановить пандемию коронавируса к лету Фото: pixabay.com
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Появление штамма «омикрон» может говорить о скором окончании пандемии. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров. Он не исключил, что эпопея с коронавирусом завершится уже к лету.

Хотелось бы верить, что появление «омикрона» — признак конца пандемии. Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться, — сказал Никифоров.

По его мнению, часть населения переболеет «омикроном» бессимптомно и даже не заметит этого. В настоящее время наблюдается значительное увеличение случаев заражения, однако больницы не переполнены, что свидетельствует о том, что данный штамм не настолько тяжёлый, как «дельта».

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