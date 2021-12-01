Штамм COVID-19 «омикрон» обнаружили в Нигерии ещё в октябре
Софья Купервасер
Софья Купервасер
18:35, 01 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Нигерии обнаружили штамм коронавируса «омикрон» в образце, взятом у пациента ещё в октябре, сообщает нигерийская газета Premium Times. Впервые бактерия была выявлена в ноябре на юге Африки. Эксперты полагают, что «омикрон» возник в результате затяжной инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом, он распространяется в шесть раз быстрее «дельты», однако медики считают его предвестником конца пандемии.
Ретроспективное секвенирование ранее подтверждённых случаев среди путешественников, прибывших в Нигерию, также выявило вариант «омикрона» в образцах, собранных в октябре 2021 года,— сказал глава центра контроля над заболеваниями Нигерии Ифедайо Адетифа.
«Омикрон» был обнаружен у нескольких граждан, прибывших в Нигерию из ЮАР на прошлой неделе. Таким образом, Нигерия пополнила список стран, в которых штамм SARS-CoV-2 уже проявился. «Омикрон» был выявлен в Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Израиле, Италии, Австралии, Канаде и Гонконге.
Ранее сообщалось, какие вакцины наиболее эффективны против нового штамма «омикрон». По мнению биолога Анчи Барановой, это аденовирусные вакцины, в частности «Спутник V».