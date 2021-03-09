Диетолог объяснила, чем может быть опасен шпинат

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С наступлением весны имеет смысл включать в рацион больше зелени. Однако далеко не на все растения следует обращать внимание, от некоторых лучше отказаться, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Так, на первом месте должны оказаться петрушка и укроп. В первом есть все компоненты, которые оказывают антиоксидантное, бактерицидное и тонизирующее воздействие на организм. Второй отлично подавляет патогенную кишечную флору.

Тем, кто хочет привести себя в форму, диетолог рекомендовала сельдерей, который обладает нулевой калорийностью.

Зато шпинат следует употреблять в пищу шпинат, поскольку он содержит щавелевую кислоту, которая провоцирует отложение мочевой кислоты в суставах и способствует камнеобразованию в почках.

Люди, решившие перейти на правильное питание, не зная о предрасположенности к этим болезням, переключаются на зеленые коктейли, туда кладут шпинат и, таким образом, провоцируют прогрессирование заболевания, — цитирует Соломатину «Москва 24».

Она также призвала к умеренности и осторожности, посоветовав не есть зелень «огромными пучками».

При этом специалист отметила, что почти все её виды обладают очищающим эффектом — например, выводит излишки жидкости из организма. Есть и ряд базовых элементов: клетчатка, пищевые волокна, которые выводят излишки холестерина, забирают на себя токсины и понижают уровень глюкозы в крови.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре предупредили об опасности, которую скрывает зелень, купленная в магазине. Среди прочего, например, в растениях могут накапливаться токсичные элементы, поступающие из почвы.